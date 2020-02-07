Камбоджийский автомобильный рынок в первом квартале 2021 года

Вместе с Лаосом Камбоджа является единственной страной в АСЕАН, не имеющей четкой государственной политики относительно импорта автомобилей с пробегом, которые загрязняют окружающую среду и имеют низкий уровень безопасности. Налоговая реформа, проведённая в 2017 году, увеличила пошлины на импорт новых автомобилей. Из-за этого местные дистрибьюторы повысили цены, заморозив потенциально высокий спрос и создав широкое пространство для торговли подержанными автомобилями из Японии или других стран АСЕАН.

Тем не менее, в 2018 году рынок подтвердил свой потенциал, сообщив о положительной динамике: реализация легковых автомобилей составила 10 086 единиц. В 2019 году рост рынка даже ускорился, вероятно, из-за совокупного эффекта сокращения серого рынка и сильного потребительского спроса, и достиг нового рекордного показателя за все время (10-го подряд), с объемом годовых продаж на уровне 23 655 единиц, что на 134,5% больше предыдущего года.

В 2020 году на этот рынок сильно повлияла пандемия COVID-19, затронувшая все секторы экономики страны. За "коронавирусный" год было реализовано 18 718 автомобилей (- 20,9%).

Новый 2021 год камбоджийский автомобильный рынок начал с положительного тренда. В январе было продано 1 886 машин, что на 41,1% больше по сравнению с январём предыдущего года. Эта тенденция сохранилась и в феврале (1 337 шт.; +65,5%), однако здесь не стоит забывать об эффекте низкой базы.

В марте авторынок в стране продолжил расти - 1 098 шт. (+33,4%). Таким образом, в целом за 1 квартал реализовано 4 354 автомобилей, что на 45,7% больше по сравнению с 2020 годом. Эксперты отметили , что продажи машин даже превысили допандемический уровень. Напомним, что в 1 квартале 2019 года было зарегистрировано 4 188 автомобилей, что на 3,6% меньше, чем в 2021 году.

Лидер рынка Ford в марте продолжил быстро расти (+199,4%). За ним следует Toyota, которая несет потери (-9%). Третьей в марочном рейтинге - Mazda, потери которой еще больше, чем у Toyota (- 42,8%).

По материалам focus2move

Фото: tostay.ru