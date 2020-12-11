Автомобильный рынок Саудовской Аравии в первом квартале 2021 года

Начав 2020 год в позитивном ключе (+27,4% в 1 квартале), авторынок Саудовской Аравии быстро рухнул из-за пандемии. Стремясь замедлить распространение COVID-19, 15 марта правительство ввело запрет на работу торговых центров, ресторанов и общественных парков (работали только основные предприятия), а с 24 марта в стране был введен комендантский час.

Тем не менее, мартовские показатели реализации автомобилей упали незначительно (-1,7%), а вот в апреле произошло резкое снижение продаж (-74,2%). В июне ситуация на рынке страны изменилась, повышенный интерес к покупке автомобилей подстегнуло грядущее с 1 июля изменение НДС. Эксперты отметили просто ажиотажный спрос (+103,9%). Вторая половина года прошла под эгидой влияния пандемии: почти каждый месяц сообщалось о падении на авторынке, причем выраженном двузначными числами. Все это вместе сложилось в общий результат по 2020 году - 469 593 реализованных автомобиля (-13,4%).

Новый 2021 год начался с негативных тенденций. В январе 2021 года продано 45 314 автомобилей (-7%), в феврале - 44 094 шт. (-16%). Но в марте эксперты автобизнеса отметили рост, который значительно повлиял на общие показатели 1 квартала. Так, в марте было реализовано 51 233 автомобиля (+31%), а в целом за январь-март объем рынка составил 140 631 экземпляров, что всего на 0,1% меньше, чем год назад.

Лидер рынка Toyota в марте увеличила продажи на 4%. На второй позиции по объемам реализации был Hyundai, который показал еще больший рост (+26,8%). Но лучшие результаты в десятке лидеров продемонстрировал Ford (+236,9%).

По материалам focus2move

Фото: saudi-arabia-ru.livejournal.com