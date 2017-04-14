Автомобильный рынок ОАЭ в первом квартале 2021 года

Пережив финансовым кризис 2008 года, в 2010 - 2015 гг. автомобильный рынок ОАЭ сумел продемонстрировать выдающийся рост, более чем удвоив объёмы с 213 072 шт. (в 2010 году) до 408 154 шт. (в 2015 году).

Однако этот рост был прерван снижением покупательной способности, которое произошло во второй половине 2015 года. Причина - резкое снижение доходов от нефти и введение ограничительной налоговой политики.

В 2016 году зафиксировано начало падения авторынка, а в 2018 году, когда правительство ввело еще и 5%-ную пошлину на НДС, годовой объём продаж автомобилей в стране снизился до 247 652 экземпляров.

В 2019 году, как и в ряде других рынков региона, продажи автомобилей в ОАЭ начали восстанавливаться. Год завершился на уровне 263 001 экземпляров, что на 6,2% больше, чем в 2018-ом.

А в 2020-ом началась пандемия COVID-19, которая отразилась на покупках машин. За год продано всего 171 252 автомобиля (-34,9%). В январе 2021 года негативные тенденции продолжились. Январский показатель реализации автомобилей составил 15 918 экземпляров (-15,7%). В феврале снова зафиксировано падение (15 592 шт.; -18,7%).

Что касается марта - здесь наконец произошло изменение показателя динамики с "минуса" на "плюс". В марте 2021 года жители Объединеных Арабских Эмиратов купили 17 887 автомобилей (+17,6%). Однако в целом с начала года пока ситуация не выглядит благоприятной: реализовано 49 397 автомобилей (-7,3%). Эксперты считают важным напомнить, что положительная динамика марта 2021 года в основном связана с низкой базой марта 2020-ого: тогда реализация автомобилей упала на 30,7%.

Лидер рынка Toyota - в марте продемонстрировала рост на 14,5%. За нею следует Nissan (+15,4%). Лучшие показатели в группе лидеров показала Suzuki (+170,1%).

По материалам focus2move

Фото: vilingstore.net