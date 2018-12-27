Автомобильный рынок Нигерии в первом квартале 2021 года

До 2014 года авторынок Нигерии стабильно рос, достигнув рекордного показателя в 57 тысяч новых автомобилей. Однако в конце того же года Правительством страны был разработан План развития нигерийской автомобильной промышленности по "бразильскому варианту", когда вместо того, чтобы "приглашать" автопроизводителей к производству продукции в стране, здесь стали "заставлять" автопроизводителей назначать местные предприятия, желающие стать частью или основой сборочного производства.

В два последующих года правительство выдало почти 30 лицензий. Между тем внутренний рынок в стране в 2017 году рухнул до 11 743 автомобилей - из-за глубокого экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть и низким внутренним спросом.

В 2018 году авторынок в Нигерии начал восстанавливаться. Продажи выросли до 19 545 автомобилей, и первая группа автопроизводителей начала открывать небольшие местные сборочные заводы для поставок автомобилей на внутренний рынок. В 2019 году рынок легковых автомобилей снова испытал трудности после слишком быстрого восстановления, показанного в предыдущем году. Объемы реализации машин снизились на 40,3% до 11 663 единиц, что стало вторым худшим показателем рынка за последнее десятилетие.

Некоторые эксперты полагают, что рынок новых легковых автомобилей в Нигерии не может восстановиться из-за целого ряда негативных факторов, которые серьезно влияли на него в последние годы. А в 2020 году скромный рост экономики был совершенно "убит" совокупным воздействием строгих мер социального дистанцирования и ограничениями на поездки из-за COVID-19, а также падением цен на нефть на международном рынке. Отсюда результат по завершении года - всего 7 451 автомобиль (-36,1% по сравнению с 2019 годом).

В марте 2021 года в стране продано 900 автомобилей (-1,1%), а всего с начала года реализовано 2600 экземпляров (-32,2%). Лидер Toyota в марте потерял 1,4% от прошлогоднего объема. У Nissan и Peugeot - результат еще хуже (-7,2% и -6% соответственно).

По материалам focus2move

Фото: livelyplanet.ru