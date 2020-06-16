Автомобильный рынок Кении в первом квартале 2021 года

После довольно позитивного периода роста, который завершился в 2015 году рекордным показателем 19 549 проданных автомобилей (включая HCV и автобусы), кенийский автомобильный рынок попал под действие экономического кризиса в стране. Он начал падать, потеряв за два года более 40% своего объёма, а в 2017 году общее количество реализованных автомобилей в стране (включая HCV) составило 10 831 шт. (-19,8%).

В 2018 году тренд изменился, рынок показал, что вошел в стадию восстановления, поддержанный повышенным потребительским спросом. Согласно данным, опубликованным Ассоциацией автомобильной промышленности Кении, рынок вырос на 31,2% по сравнению с 2017 годом, объем продаж составил 14 251 автомобиль.

В 2019 году, несмотря на очень хорошее начало (первый квартал показал двузначный рост), он начал постепенно терять обороты. Четвертый квартал вообще завершился резким снижением. За год жители страны приобрели 13 298 автомобилей (-6,7%). В то время как сегмент грузовиков оставался стабилен, объемы рынка легковых автомобилей сократились в двузначном выражении.

Из-за пандемии COVID-19 снижение продаж автомобилей продолжилось и в 2020 году: куплено всего 6 942 экземпляра (-47,8% по сравнению с 2019 годом).

В марте 2021 года эксперты отметили на этом рынке впечатляющий рост (+30,9%) до 530 автомобилей. А всего за первый квартал текущего года продано 1 530 автомобилей, что на 69,7% больше, чем в январе-марте 2020 года. Но здесь важно отметить, что в 2020 году рынок сократился почти вдвое, поэтому, несмотря на нынешний очевидный рост, продажи автомобилей в стране еще не вернулись к допандемическому уровню. Для сравнения: в 1 квартале 2019 года было реализовано 1 833 автомобилей.

Лидер рынка Toyota в марте вырос в объемах продаж на впечатляющие 23%. По сравнению с прошым годом почти удвоил свой рост Nissan. Хуже всех в группе лидеров дела обстоят у Isuzu, который демонстрирует падение на 46,4%

По материалам focus2move

Фото: womanadvice.ru