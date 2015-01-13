Автомобильный рынок Азербайджана в первом квартале 2021 года

Введение в Азербайджане новых правил по импорту подержанных и новых автомобилей быстро изменило местный авторынок в последние годы. Когда рынок был открыт для ввоза из-за границы автомобилей любого типа, 90% импорта было сосредоточено на автомобилях с пробегом. На рынке оказалось огромное количество старых машин премиальных марок, импортируемых из России и Европы. Новый подход заключается в том, чтобы ограничить импорт и сохранить возможности для создания национальной автомобильной промышленности.

В 2019 году азербайджанский авторынок отметил успех новой местной марки “Хазар”, созданной в 2018 году и основанной на технологиях, импортированных из Ирана.

Благодаря короткой линейке, основанной на трех моделях - седане и хэтчбеке класса C и седане класса D (развитие старой модели Peugeot 404) - новая марка оказалась способна поставлять недорогие модели, успешно конкурирующие с автомобилями с пробегом среднего класса. В результате в 2019 году на рынке страны было продано 10 598 автомобилей.

Но уже в 2020 году, из-за пандемии COVID-19, продажи машин значительно снизились: реализовано только 4 548 экземпляров (-57,1% по сравнению с 2019 годом).

2021 год начался с негативного тренда: в январе продано только 285 автомобилей, что на 55,3% меньше по сравнению с 2020-ым. В феврале падение продолжилось: 284 экз. (-45,9%). В марте 2021 года азербайджанский автомобильный рынок начал медленное восстановление: показатель марта - всего 313 автомобилей (-22,3%). Таким образом, в целом за 1 квартал было реализовано 882 автомобиля (-43,6%). Но здесь важно отметить, что в первом квартале 2020 года рынок уже падал в двузначном выражении.

Renault в марте нарастила продажи своих моделей на 8,6% и стала единственной маркой, которая сообщила о положительных результатах. Все остальные - упали, причем в двузначном выражении. Самое резкое падение зафиксировано у Mercedes (-71,4%) и Naz-Lifan (-63,6%).

По материалам focus2move

Фото: m.az.sputniknews.ru