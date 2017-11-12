Мировой рейтинг групп автопроизводителей в первом квартале 2021 года

По итогам 1 квартала 2021 года Toyota Group лидирует на мировом рынке с долей 12,6% и объёмом продаж в 2,3 млн автомобилей (+7,9%). В последние годы у компании был большой глобальный охват, при этом она довольно хорошо управляла портфелем брендов.

Volkswagen Group занимает вторую позицию (2 млн шт., +6,9%), с долей рынка 11,4%. На третьей позиции - альянс Renault Nissan (1,8 млн шт.; +10%), за ним следует новый бренд Stellantis (слияние F.C.A и P.S.A, которое официально состоялось 16 января), который реализовал 1,8 млн автомобилей (+9,8%).

На пятой строчке рейтинга - Hyundai-KIA (1,7 млн шт.; +11,2%), за ним следует General Motors (1,5 млн шт.; +15,1%). Эта американская группа автопроизводителей на протяжении десятилетий лидировала на глобальном рынке благодаря огромному портфелю брендов. Однако большая часть продаж GM была убыточной, это был "колосс на глиняных ногах", близкий к банкротству. В последнее десятилетие GM сократила охватываемые территории и число марок (Opel был продан P.S.A.).

Ford Group зарегистрировала 1 млн проданных автомобилей (-0,4%), за нею в рейтинге следуют Honda Motor (905 тыс. шт.; +14,3%) и Mercedes Daimler (620 тыс. шт.; +13,8%). Замыкает ТОП-10 BMW (587 тыс. шт.; +17,2%).

По материалам focus2move

Фото: www.autocentre.ua