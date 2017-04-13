Египетский авторынок в первом квартале 2021 года

После двух лет (2014 и 2015 гг.) высоких объёмов продаж, в 2016 и 2017 гг. египетский автомобильный рынок столкнулся с девальвацией валюты и как следствие - с резким ростом цен на новые автомобили, с повышением процентных ставок и тремя скачками цен на топливо, поскольку правительство сокращало субсидии на топливо для контроля бюджетных расходов.

Кроме того, в 2017 году в стране увеличился НДС, а пошлины на автомобили с двигателями объёмом более 2 литров еще больше увеличились. Результатом стало беспрецедентное падение спроса: продажи легких автомобилей в 2017 году снизились до 137 821 экземпляров (-36% по сравнению с предыдущим годом).

В течение 2018 года огромное давление на цены автомобилей было снижено, и позитивная экономическая тенденция создала настрой и для восстановления рынка. Год завершился в результатом 193 000 проданных легковых автомобилей. В 2019 году рынок снова пострадал от роста цен и завершил год двузначным падением. Общий объём продаж в 2019 году составил 171 252, что на 11,3% меньше, чем в предыдущем году.

Несмотря на пандемию COVID-19, продажи автомобилей в 2020 году сумели вырасти: они превысили 227,1 тыс. автомобилей (+32,6%). Тем не менее, январь 2021 года начался с негатива: реализовано 15 300 автомобилей, что на 22,8% меньше по сравнению с январем 2020-ого. Вскоре тренд снова изменился и показал рост рынка в феврале (19 250 шт.; +21,9%).

В марте 2021 года египетский автомобильный рынок оставался стабилен: 16 250 единиц (+0,2%). А в целом с начала года продажи автомобилей в Египте составили 50 800 единиц, что на 2% меньше по сравнению с 2020 годом. Важно отметить, что египетский рынок не пострадал от пандемии и даже сует вырасти в 2020 году из-за дефляции валюты в стране.

Лидер рынка Chevrolet в марте 2021 года месяце прибавил 2,8%, в то время как лучшие показатели в десятке лидеров показала Toyota, увеличившая прошлогодний показатель на 3,6%. Самое резкое падение среди лидеров - у Renault (-29,3%).

По материалам focus2move

Фото: ru.ihodl.com