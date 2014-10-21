Автомобильный рынок Латинской Америки в 2020 году

Последние годы автомобильный рынок Латинской Америки находился в стадии восстановления. 2014-2016 годы были для этого решиона трудными, главным образом из-за спада бразильского и аргентинского рынков. 2017 год завершился с результатом 5,6 млн легковых автомобилей. В 2018 году стало известно о росте до объемов более 6 млн. экземпляров, однако в 2019 году этот рынок снова упал (-2,6%) до 5,9 млн шт.

Латиноамериканский рынок чрезвычайно сильно пострадал в 2020 году. Глобальная пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на продажи, особенно в странах с нестабильными системами здравоохранения.

В первом квартале 2020 года рынок уже был поражен пандемией, начиная с марта продажи автомобилей снизились на 7,2%. За первое полугодие в целом они упали еще больше (-33,7%), но в третьем квартале рынок эксперты отметили небольшое улучшение ситуации (-23,8%).

За 2020 год объём реализации автомобилей в Латинской Америке составил всего 4,2 млн штук, что на 27,4% меньше, чем в предыдущем году.

Результаты в Бразилии и Мексике, где число новых подтвержденных случаев COVID-19 продолжало расти - почти соответствовали рыночной тенденции (-26,5% и -28% соответственно). Более крупные потери были зафиксированы в Эквадоре.

По материалам focus2move

Фото: webturizm.ru