Рынок новых автомобилей в Танзании в первом квартале 2021 года

Рынок новых легких автомобилей в Танзании стабильно находится в диапазоне от 2 000 до 3 000 единиц в год, и он традиционно страдает от легкого доступа импортных автомобилей с пробегом.

В последнее десятилетие объём танзанийского авторынка находился между 2 035 шт. (в 2016 году) и 3 314 шт. в 2013 году. В 2018 году было продано 2 258 экземпляров. В 2019 году рынок легковых автомобилей потерял 20,2%, в основном из-за очень низких результатов в четвертом квартале. Год завершился с показателем 1 914 автомобилей, что является самым низким уровнем, начиная с 2010 года.

После таких низких продаж в 2019 году, танзанийский автомобильный рынок немного вырос в 2020 году, несмотря на разгул пандемии COVID-19. Фактически продажи в прошлом году составили 2 015 автомобилей (+5,3%).

2021 год начался с негативной тенденции: в январе было продано всего 150 автомобилей (-18,9%). В феврале количество регистраций выросло на 3,1% до 200 экземпляров.

В марте на этом рынке снова отмечено двузначное падение: жители приобрели всего 135 автомобилей (-14%). Все это вместе взятое привело к тому, что в первом квартале было продано 514 экземпляров - на 9,7% меньше, чем в первом квартале 2020 года.

Лидер рынка Toyota продолжает удерживать долю 25,1%, несмотря на падение продаж на 15,4%. За японским брендом следуют Ford с долей рынка 18,3% и Nissan с 15,6%. Последний сообщил о резком падении продаж (-45,5%).

По материалам focus2move

Фото: news.myseldon.com