Рынок Южной Кореи в первом квартале 2021 года

Корейский рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до недавнего соглашения о свободной торговле с ЕС (в 2012 году). С тех пор все эти годы появление многих новых конкурентов подпитывало рынок, и рекордные продажи устанавливались три года подряд в период 2014-16 гг., последний рекорд был зафиксирован на уровне 1,83 млн единиц.

26 марта 2017 года США и Корея договорились пересмотреть свое двустороннее соглашение о свободной торговле. Это соглашение улучшило доступ США к южнокорейскому авторынку и потребовало от Южной Кореи ограничить экспорт стали в США в обмен на освобождение от более высоких тарифов на американскую сталь. За счет этого продолжался рост числа импортных автомобилей, в основном люксовых марок. Ситуация в 2017 году была стабильной, годовой результат зафиксирован на уровне почти 1,8 млн шт. В 2019 году этот рынок незначительно снизился - до 1,77 млн. шт.

Несмотря на разгул пандемии COVID-19, в 2020 году продажи автомобилей в этой стране выросли на 5,9% до 1 874 630 автомобилей.

Новый 2021 год начался для авторынка с позитивного результата: в январе реализовано 139 591 автомобиль, что на 18,9% больше, чем в предыдущем году. В феврале этот рост продолжился - продано 123646 шт. (+25,3%).

В марте зафиксировано небольшое падение: реализовано 168 268 шт. (-1,9%). В целом за первый квартал южнокрейский рынок вырос на 11,3% до 431 505 автомобилей. Эксперты отметили, что этот показатель значительно выше допандемического уровня: фактически в 1 квартале 2019 года было зарегистрировано 405 137 автомобилей, что на 6,1% меньше, чем в 2021 году.

Лидер рынка Hyundai в марте снизил показатель продаж на 9,4%. Лучший результат по динамике продемонстрировала Audi, нарастившая реализацию автомобилей на 137,8%. О самом резком падении в ТОП-10 лидеров сообщила компания Renault Samsung, которая в прошлом месяце потеряла 52,6% от объемов продаж.

По материалам focus2move

Фото: tourister.ru