Авторынок США в первом квартале 2021 года

После резкого кризиса 2008 года, который привел к коллапсу на американском автомобильном рынке, когда Chrysler Group была спасена лишь слиянием с Fiat, а General Moors "выжил" только за счет государственного кредита, с 2011 года рынок США начал долгий путь восстановления и сумел вырасти с 10,5 млн автомобилей (в 2010 году) до нового рекордного показателя в 17,5 млн шт. (в 2016 году).

Однако смена президента и новая протекционистская политика, с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов, не принесли пользы рынку. За последние три года он умеренно падал, снизившись до 17,23 млн в 2017 году, до 17,34 млн в 2018 году и завершив 2019 год на уровне 17,02 проданных экземпляров.

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году объем продаж автомобилей составил 14 665 787 шт., что соответствует снижению на 13,8% по сравнению с 2019 годом.

Январь 2021 года на американском рынке начался в лёгком позитивном тоне. Было продано 1 174 053 автомобилей, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Но потом тренд изменился, и в феврале было реализовано только 1 256 529 экземпляров (-12,4%).

В марте 2021 года автомобильный рынок США впечатляюще вырос: объем продаж составил 1 536 038 шт. (+68,3%), а в целом за первый квартал реализовано 3 966 620 шт., что на 13,2% больше, чем в 2020 году. Таким образом продажи достигли уровня практически соответствующего допандемическому: напомним, что в 1 квартале 2019 года было зарегистрировано 3 992 537 автомобилей, что всего на 0,7% больше, чем в этом году.

Toyota в марте - в лидерах первой десятки, продемонстрировав рост продаж на 73,8%, а лучшие показатели по динамике ТОП-10 отмечены у Hyundai, который увеличил реализацию автомобилей на 159,5%. Самый маленький рост в десятке лидеров зафиксирован у Chevrolet, который в этом месяце прибавил "всего" 39,2%.

По материалам focus2move

Фото: agentika.com