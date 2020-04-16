Европейский авторынок в марте увеличился на 63%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта увеличились на 62,7% и составили 1 млн 384 тыс. 924 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительный результат обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса в большинстве европейских стран дилерские центры были закрыты. По итогам трех месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 080 тыс. 751 единицу (+0,9%).

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 292349 машин (+35,9%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), местный авторынок еще далек от докризисного уровня – по сравнению с мартом 2019 года нынешний показатель продаж оказался на 15% хуже.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 283964 машин (+11,5%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), дилерские центры, которые в этом году могли предоставлять только дистанционные продажи автомобилей, с 12 апреля вновь открыли двери для посетителей. В связи с этим в SMMT ожидают рекордного роста спроса в ближайшие месяцы, в том числе благодаря низкой базе прошлого года.

Третий результат показала Франция – 182774 автомобиля, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые после семи месяцев падения. Далее идет Италия, чьи дилеры увеличили реализацию в 6 раз до 168684 машин.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 139 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что авторынок Испании в прошлом месяце вырос в 2,3 раза до 85819 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в марте продал Volkswagen – 147055 машины (+49%). На втором месте идет Peugeot с показателем 88533 автомобиля (рост в 2,4 раза). Третью строчку занимает Mercedes-Benz, реализовавший 85480 машин (+7,5%). Замыкают пятерку лидеров BMW (80702 шт., +46,2%) и Toyota (76679 шт., +58%).