Индийский автомобильный рынок в первом квартале 2021 года

В настоящее время Индия занимает 5-е место в мире по объему продаж автомобилей, но очень близка к тому, чтобы опередить Японию и занять четвертую позицию.

После пяти лет непрерывного энергичного роста, в 2018 году индийский рынок легковых автомобилей достиг максимального показателя продаж - 3,38 млн автомобилей. И это несмотря на введение нового Национального автомобильного плана в середине года, заблокировавшего рост рынка. В 2019 году рынок "нажал на тормоза": реализовано 3,11 млн автомобилей (-7,4%).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи снова упали. За год они составили 2,47 млн, что соответствует снижению на 16,5% по сравнению с 2019 годом.

Текущий 2021 год для индийского авторынка начался с позитива: в январе реализовано 306 691 автомобиль (+14,5%). В феврале рост сохранился и даже усилился - продано 309 824 автомобиля (+21%). За март реализовано 325 508 автомобилей (+124%).

Первый квартал года завершился результатом 942 023 автомобиля, что на 40,8% больше по сравнению с январем - мартом 2020 года. Таким образом, продажи восстановились и даже превысили допандемический уровень, так как в 1 квартале 2019 года было зарегистрировано 842 047 автомобилей. Однако здесь важно отметить и то, что такая высокая динамика - из-за низких продаж в марте 2020 года, когда они снизились на 49,7%.

Лидер рынка - Maruti - в марте показал рост на 112,3%. Лучшая динамика в десятке лидеров - у Tata, которая увеличила продажи на 484,9%. Минимальный рост среди марок в ТОП-10 зафиксирован у Toyota, которая увеличила продажи "только" на 43,1%.

По материалам focus2move

Фото: letsgotrip.ru