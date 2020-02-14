Японский авторынок в первом квартале 2021 года

Япония - третий по величине рынок в мире, годовой объём которого колеблется в последнее десятилетие между 4,9 и 5,5 миллионами автомобилей. 2019 год в стране завершился на уровне 5,2 млн экземпляров. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали. За год реализовано 4 598 610 автомобилей (-11,6% по сравнению с 2019 годом).

Новый 2021 год рынок начал на позитивной ноте: в январе было продано 384 442 автомобиля, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году. В феврале этот рост значительно уменьшился: японцы приобрели 432 299 автомобилей (+0,5%).

В марте японский автомобильный рынок продолжил расти: продано 613 003 автомобиля (+5,4%). В целом с начала года в стране реализовано 1,4 млн автомобилей (+4,2% к 2020 году) - показатель почти соответствует допандемическому уровню. Напомним, в 1 квартале 2019 года было зарегистрировано 1,5 млн проданных автомобилей.

Лидер рынка Toyota увеличил реализацию машин на 6,6%. Лучший результат в десятке лидеров продемонстрировал Nissan, который увеличил продажи на 17,4%. О падении реализации автомобилей сообщила компания Hino, которая в марте потеряла 5,7%.

По материалам focus2move

Фото: lifeinjapan.ru