Итальянский авторынок в марте и за первый квартал 2021 года

После глубоких потрясений во время кризиса 2008/11 годов, когда итальянский авторынок упал с 2,4 до 1,4 миллиона единиц, за 2012-2017 гг. он сумел восстановиться, достигнув показателя 1,96 млн легковых автомобилей (а с учётом LCV - 2,14 млн).

Вернувшись на экономически оправданный уровень, он завершил свой рост и перешёл в 2018 году в новую фазу - фазу умеренного снижения, продажи автомобилей снизились на 2,6%. Тренд сохранился и в следующем, 2019 году: было реализовано 1,92 млн автомобилей.

В 2020 году, так как глобальная пандемия затронула Италию одной из первых в Европе, падение продаж было настолько сильным, что был зафиксирован самый низкий годовой объём, начиная с 2014 года. Всего в прошлом пандемийном году в стране продано 1 380 202 автомобилей (-27,8%).

2021-ый год начался снова на негативной ноте: в январе было продано 134 010 единиц, что на 13,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. В феврале ситуация не улучшилась: реализовано 144 138 единиц (-12,3%).

А вот в марте итальянский автомобильный рынок наконец-то сообщил о впечатляющем росте по сравнению с прошлым годом, хотя все понимают, что это не совсем "реальный" рост, так как в марте 2020 года продажи рухнули сразу на 85%. Тем не менее, в марте 2021 года продано 171 064 автомобилей (+489,7%), а в целом объем рынка за первый квартал составил 446 974 экземпляра, что на 29,6% больше, чем в 2020 году. Здесь важно отметить, что рынок в стране еще не восстановился до своего "допандемического" уровня, так как в 1 квартале 2019 года было продано почти 540 тысяч автомобилей.

Лидер рынка Fiat показал самый высокий рост (+844,9%) в десятке лидеров марта. За ним следует Volkswagen, увеличивший продажи на 491,1%. Самые слабые показатели в ТОП-10 - у Renault, которая нарастила продажи "всего" на 411,5%.

По материалам focus2move

Фото: mt-smi.mirtesen.ru