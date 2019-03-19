Алжирский авторынок в январе - марте 2021 года

В последние годы алжирский автомобильный рынок боролся за восстановление после резкого падения, вызванного правительственной стратегией наращивания местного производства и запрещения импорта автомобилей. Сейчас продажи машин сконцентрированы на тех производителях, которые решили запустить местные производства.

В итоге за последние шесть лет автомобильный рынок в стране резко изменился, потеряв более 70% своего объёма. Решения правительства привели к дефициту продукции, цены подскочили до небес, а сами продажи автомобилей рухнули с рекордного показателя в 429 960 единиц (в 2013 году), до минимального в 101 979 единиц (в 2017 году). В 2018 году первые заводы смогли запустить производства, после чего рынок начал восстановление. Итог продаж 2018 года - 127 300 автомобилей.

Однако в 2019 году этот положительный тренд завершился: зарегистрировано всего 123 964 автомобиля, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем году.

Что касается 2020 года - то он представляет собой еще один огромный шаг назад, поскольку продажи машин сократились из-за экономического кризиса, вызванного ограничениями, связанными с COVID-19, а также падением цен на нефть и экспортом. Объемы рынка в 2020 году составили всего 20 571 автомобилей (-83,4%).

Новый 2021 год рынок тоже начал крайне негативно. Фактически в январе 2021 года было продано 1 486 единиц, что на 69,1% меньше по сравнению с январем предыдущего года.

В феврале негативная тенденция сохранилась: реализовано всего 454 экземпляра (-88,3%). В марте ситауация несколько улучшилась, но не кардинально: продано 956 автомобилей. Всего с начала года в стране реализовано 2 896 единицы, что на 68,3% меньше, чем в 2020 году.

На данный момент лидер рынка - Mercedes, несмотря на падение продаж на 77%. Лучшие показатели были зафиксированы Chery, увеличившей реализацию своих автомобилей на 44,7%. Предыдущий лидер Renault в марте сообщил об отсутствии продаж.

По материалам focus2move

Фото: sunhome.ru