Российский авторынок в марте снизился на 6%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в марте снизились на 5,7% до 148676 машин. По итогам трех месяцев 2021 года российский авторынок составил 387322 автомобиля (-2,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, март был лучшим месяцем 2020 года, до того, как в апреле за ним последовал локдаун. Ближайшие пара месяцев исправят ситуацию, и рынок продемонстрирует рост, так как результаты последующих месяцев будут сравниваться с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса. В целом покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей. Неопределенность с повышением утилизационного сбора также не помогает рынку. Наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте, констатируют в ассоциации. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в марте увеличились на 3% и составили 33779 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 20057 машин (+1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 15332 проданных автомобиля, что на 3% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 11659 покупателей (-15%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Toyota, чьи продажи составили 10278 машин (-18%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам марта также вошли Skoda (9737 шт., -1%), Volkswagen (9442 шт., -6%), Nissan (5705 шт., -25%), ГАЗ (4521 шт., -4%) и Haval (2833 шт., +77%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам марта остается LADA Granta, чья реализация увеличилась на 9% и составила 12686 автомобилей. Второе место заняла LADA Vesta с показателем 8779 машин, что на 21% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 8102 проданных автомобиля (-2%). Лидером среди моделей SUV остается кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 6946 экземпляров (+2%). Спрос на семейство внедорожников LADA Niva вырос на 32% до 6016 автомобилей.

Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 40% до 5945 машин. Кроссовер Toyota RAV4 выбрали 5058 покупателей – на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 5045 штук, что на 6% ниже показателя годичной давности. Реализация лифтбека Skoda Rapid второго поколения составила 4471 единицу. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Volkswagen Tiguan с показателем 3855 проданных машин (+8%).