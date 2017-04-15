Российский авторынок в марте снизился на 6%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в марте снизились на 5,7% до 148676 машин. По итогам трех месяцев 2021 года российский авторынок составил 387322 автомобиля (-2,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Как отмечают в АЕБ, март был лучшим месяцем 2020 года, до того, как в апреле за ним последовал локдаун. Ближайшие пара месяцев исправят ситуацию, и рынок продемонстрирует рост, так как результаты последующих месяцев будут сравниваться с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса. В целом покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей. Неопределенность с повышением утилизационного сбора также не помогает рынку. Наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте, констатируют в ассоциации. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом.
Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в марте увеличились на 3% и составили 33779 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 20057 машин (+1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 15332 проданных автомобиля, что на 3% ниже показателя годичной давности.
Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 11659 покупателей (-15%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Toyota, чьи продажи составили 10278 машин (-18%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам марта также вошли Skoda (9737 шт., -1%), Volkswagen (9442 шт., -6%), Nissan (5705 шт., -25%), ГАЗ (4521 шт., -4%) и Haval (2833 шт., +77%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам марта остается LADA Granta, чья реализация увеличилась на 9% и составила 12686 автомобилей. Второе место заняла LADA Vesta с показателем 8779 машин, что на 21% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 8102 проданных автомобиля (-2%). Лидером среди моделей SUV остается кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 6946 экземпляров (+2%). Спрос на семейство внедорожников LADA Niva вырос на 32% до 6016 автомобилей.
Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 40% до 5945 машин. Кроссовер Toyota RAV4 выбрали 5058 покупателей – на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 5045 штук, что на 6% ниже показателя годичной давности. Реализация лифтбека Skoda Rapid второго поколения составила 4471 единицу. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Volkswagen Tiguan с показателем 3855 проданных машин (+8%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
В РОССИИ ЗА МАРТ 2021/2020 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5 т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
- Продажи марки CHERYEXEED осуществляются с 22 октября 2020 года через официальные дилерские центры.
- Марка GAC MOTOR (ДжиЭйСи Мотор) начала продажи на российском рынке в декабре 2019 года и на сегодняшний день представлена кроссоверами GS8 и GS5 и минивэном GN8, продажу и обслуживание которых осуществляют 12 дилерских центров.
- В январе 2021 года завершились продажи автомобилей марки Datsun в России.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА 1 КВАРТАЛ (ЯНВАРЬ-МАРТ) 2021/2020 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5 т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
- Продажи бренда CHERYEXEED осуществляются с 22 октября 2020 года через официальные дилерские центры марки.
- Бренд GAC MOTOR (ДжиЭйСи Мотор) начал продажи на российском рынке в декабре 2019 года и на сегодняшний день представлен кроссоверами GS8 и GS5 и минивэном GN8, продажу и обслуживание которых осуществляют 12 дилерских центров.
- В январе 2021 года завершились продажи автомобилей марки Datsun в России.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА МАРТ 2021/2020 ГОДОВ И ЯНВАРЬ-МАРТ 2021/2020 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
В связи с ребрендингом в январе 2021 года модель LADA 4х4 переименована в LADA Niva Legend
Примечание:
Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.
Таблицы c результатами рынка за 1 квартал 2021 года содержат данные обо всех брендах, включая BMW, MINI, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz (LCV) и smart.