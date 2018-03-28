Бестселлеры Латинской Америки в январе - феврале 2021 года

Рейтинг самых продаваемых автомобилей Латинской Америки консолидирует данные по 41 стране региона, но он в значительной степени зависит от тенденций, складывающихся на ведущих рынках (Бразилия, Мексика и Аргентина), на которые приходится почти половина региональных продаж.

За два первых месяца 2021 года на автомобильном рынке Латинской Америки лидирует Chevrolet Onix (уже пятый год подряд), реализованный в количестве 30 308 автомобилей (-29,9%). Модель занимает 3,9% авторынка региона.

Chevrolet Onix продается только в этом регионе, однако в 2017 году сумел занять 79-е место в глобальном рейтинге самых продаваемых автомобилей (по данным focus2move). Это малолитражный автомобиль, выпущенный на рынок в 2012 году на смену Chevrolet Corsa и некоторым версиям Chevrolet Celta. Автомобиль выпускается на бразильском автосборочном предприятии в Гравате и доступен только в кузове пятидверный хэтчбек, с двумя двигателями (1 л и 1,4 л), пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Выпускается также и седан, но он продается под названием Prisma и распространяется лишь на отдельных рынках региона.

Toyota Hilux сумела вернуться на второе место рейтинга (21 695 шт.; +12,3%). Модель занимает 2,8% рынка. Далее по объему реализованных автомобилей в рейтинговой таблице следуют Fiat Strada (19 874 шт.; +69,2%) с 2,6% рынка и Nissan Versa (19 338 шт.; -14,2%).

На пятом месте - Volkswagen Gol (17 861 шт.; +1,7%), за ним - Hyundai HB20 (15 934 шт.; -7,9%) и Jeep Renegade (15 080 шт.; +24,1%).