Мировой рейтинг автомобильных марок за два первых месяца 2021 года

По состоянию на конец февраля 2021 года Toyota занимает 11,5% глобального рынка с объемом продаж в 1,32 млн автомобилей (+2,2%). Ее отрыв от конкурентов во время кризиса, связанного с коронавирусом Covid-19, увеличился.

Toyota возглавляет мировой рейтинг по объёмам продаж с 2010 года. Японский бренд извлекает выгоду из своей стратегии, сосредоточив в одной марке самую мощную модельную линейку в мире. В то время как другие производители собирают "портфель" различных марок, стремясь охватить как можно больше клиентских сегментов, Toyota имеет лишь небольшую диверсификацию: Lexus - в премиум-сегменте и Daihatsu - в сегменте небольших недорогих автомобилей.

На втором месте в мировом рейтинге - Volkswagen с долей 6,5%. За первых два месяца 2021 года марка реализовала 740 876 автомобилей (-2,1%).

Третье место занимает Honda (+3 позиции в рейтинге; 595 850 шт.; +9,6%). За нею следуют Ford (-1 позиция в рейтинге; 589 167 шт.; -17,9%) и Hyundai (588 534 шт.; +3,6%).

На шестом месте - Nissan (-2 позиции в рейтинге; 577 936 шт.; +0,5%), на седьмом - Chevrolet, который снизил продажи на 22,5% (418 406 шт.), на восьмом - KIA (401 996 шт.;-4,7%).

Замыкают десятку лидеров Mercedes (363 145 шт.; +4,3%) и BMW (336 434 шт.; +17,4%).

По материалам focus2move

Фото: motorpage.ru