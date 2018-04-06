Автомобильный рынок Парагвая в 2020 году

Парагвайский автомобильный рынок в значительной степени пострадал в 2020 году от глобальной пандемии COVID-19: продажи заметно снизились.

В последние годы авторынок Парагвая был достаточно нестабилен. Так, в 2016 году реализация автомобилей упала на 15,3% по сравнению с предыдущим годом, в стране было продано всего 20 802 автомобиля. В 2017-ом рынок начал восстанавливаться: общий объём продаж легковых автомобилей составил 27 851 шт., увеличившись на 33,9%. В 2018 году тренд на увеличение продаж сохранился, и автомобильный рынок установил новый рекорд: реализовано 35 403 автомобиля (+27,1%).

Однако, в 2019 году, как сообщает местная Ассоциация автопроизводителей, здесь снова было зафиксировано падение продаж (-15%) до 30 097 автомобилей.

2020 год начался с активного роста (+20,4%), но потом, в марте, авторынок быстро рухнул, когда коронавирус нанес удар. Самое резкое падение продаж случилось в апреле, когда они снизились сразу на 67,8%. В последующие месяцы, хотя падение и выражалось двузначными числами, но эксперты отмечали тенденции к восстановлению. Наконец, в ноябре продажи упали всего на 1,5%, а в декабре даже выросли на 14,4%.

В целом за 2020 год объем рынка в Парагвае составил 23 273 автомобиля, что на 22,7% меньше, чем в 2019 году.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ НА АВТОРЫНКЕ ПАРАГВАЯ В 2020 ГОДУ