Авторынок Туниса в феврале 2021 года

В последнее десятилетие авторынок в Тунисе был весьма динамичен. В период 2014/17 гг. он последовательно устанавливал все новые и новые собственные рекорды. И это несмотря на то, что в подсчеты не включались "серые" продажи, который, по оценкам специалистов, составляют более 10% от официальных. Однако после рекордного показателя в 63 678 единиц (в 2017 году), в 2018 году авторынок в стране резко сократился, пострадав от экономического кризиса: было продано только 52 935 автомобилей (-16,9%).
В 2019 году негативный тренд сохранился. Общий объём реализации автомобилей в 2019 году составил 50 275 шт., что на 16,9% меньше результатов предыдущего года. Это в первую очередь связывают с падением продаж в сегменте LCV, в то время как сегмент легковых автомобилей умеренно вырос (по сравнению с предыдущим годом).
В 2020 году авторынок в Тунисе, судя по результатам, практически не пострадал от пандемии COVID-19: продано 50 825 шт. (-1,1%).
2021 год начался здесь с положительной динамики, выраженной двузначными цифрами. В январе было продано 4 807 автомобилей (+20,5%).
После такого позитивного начала в январе, февральские результаты можно считать небольшим "откатом" назад: продано 3 918 автомобилей (-11,6%). Таким образом, всего с начала года объем продаж составил 8 742 автомобиля, и этот результат выше на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Что касается динамики рынка, то в марочном рейтинге продолжает впечатлять и показывать лучшие результаты Hyundai (+70,7%). Предыдущий лидер - KIA - увеличил продажи на 28,6%. А самое резкое падение в дсятке лидеров отмечено у бренда Isuzu (-81,2%).
По материалам focus2move
Фото: obshe.net, yestravel.ru