Авторынок Туниса в феврале 2021 года

В последнее десятилетие авторынок в Тунисе был весьма динамичен. В период 2014/17 гг. он последовательно устанавливал все новые и новые собственные рекорды. И это несмотря на то, что в подсчеты не включались "серые" продажи, который, по оценкам специалистов, составляют более 10% от официальных. Однако после рекордного показателя в 63 678 единиц (в 2017 году), в 2018 году авторынок в стране резко сократился, пострадав от экономического кризиса: было продано только 52 935 автомобилей (-16,9%).

В 2019 году негативный тренд сохранился. Общий объём реализации автомобилей в 2019 году составил 50 275 шт., что на 16,9% меньше результатов предыдущего года. Это в первую очередь связывают с падением продаж в сегменте LCV, в то время как сегмент легковых автомобилей умеренно вырос (по сравнению с предыдущим годом).

В 2020 году авторынок в Тунисе, судя по результатам, практически не пострадал от пандемии COVID-19: продано 50 825 шт. (-1,1%).