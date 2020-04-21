Автомобильный рынок Молдовы в 2020 году

Молдавский автомобильный рынок серьезно пострадал в 2020 году от глобальной пандемии COVID-19: продажи значительно снизились.

В последние годы объем рынка в Молдавии колебался в диапазоне 4000-5000 автомобилей из-за постоянных изменений правил, связанных с импортом и неопределенной экономической политики. Так, 2016 год завершился с результатом 4 195 автомобилей. Однако, в течение 2017 года экономическая среда улучшилась, спрос на новые автомобили вырос, и в результате было продано 5 512 автомобилей (+31,4%). В 2018 году - рынок сохранил положительную динамику, реализовано 6 245 автомобилей (+13,3%). В 2019 году объем продаж снова увеличился - на 9,6% до 6 843 экземпляров. Таким образом, положительная динамика сохранялась три года подряд.

В 2020 году было продано всего 5 072 автомобиля, что на 25,9% меньше, чем в 2019 году.

Эксперты отмечают, что в прошлом году лидер марочного рейтинга Dacia (-36,9%) потерял 2,9% доли рынка. На второй строчке рейтинга - японская Toyota (-10,7%), которая, наоборот, увеличила долю рынка на 2,6%. Skoda (-26,7%) оказалась на третьей позиции, потеряв 0,1% рынка.