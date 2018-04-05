Автомобильный рынок Туркменистана в 2020 году

Автомобильный рынок Туркменистана серьёзно упал в 2020 году - несмотря на то, что страна является одной из немногих в мире, где официально не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. Некоторые эксперты считают, что случаи заболевания были, но не были официально зафиксированы.

Четыре года назад здесь был запрещен ввоз в страну черных автомобилей, а теперь все черные и темные автомобили запрещены к передвижению в столице страны - Ашхабаде. Причем у нарушителей - владельцев таких автомобилей - они были изъяты полицией. Их хозяев предупредили, что они заплатят штраф, эквивалентный годовому окладу и потребовали, чтобы автомобили перекрасили в серебристый или белый цвет.

В 2017 году рынок Туркменистана показал впечатляющие результаты: в стране было продано 1 038 автомобилей (+27%). В 2018 году количество регистраций выросло почти втрое, достигнув 3 360 единиц (+223%). В 2019 году продажи составили уже 5 795 автомобилей, что соответствет невероятному росту продаж на 72,5% по сравнению с 2018 годом.

Тем не менее, объём продаж в 2020 году был всего 600 единиц, что на 89,6% меньше, чем в 2019 году.

В марочном рейтинге 2020 года лидером рынка была Toyota, которой удалось нарастить рыночную долю на 2,1%. Второе место - у Hyundai, который тоже увеличил своё присутствие на рынке на 0,8%. Mercedes оказался на третьей позиции, потеряв 1,1% рынка. На этот ТОП-3 марок приходится в стране около 63% рынка.