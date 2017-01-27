Автомобильный рынок Азербайджана в 2020 году

Азербайджанский автомобильный рынок в 2020 году серьезно пострадал от глобальной пандемии COVID-19.

В последние годы авторынок в Азербайджане быстро трансформировался - в ответ на введение новых правил ввоза подержанных и новых автомобилей. Раньше рынок был открыт для импорта любых типов автомобилей, и 90% импорта составляли автомобили с пробегом. В стране продавалось огромное количество подержанных премиальных марок, импортируемых из России и Европы. Введение новых правил заключалась в ограничении импорта и создании возможностей для появления и развития национальной автомобильной промышленности.

В 2019 году автомобильный рынок стал расти благодаря успехам нового местного бренда Khazar (“Хазар”), созданного в 2018 году и основанного на технологиях, импортированных из Ирана.