Автомобильный рынок Азербайджана в 2020 году

Азербайджанский автомобильный рынок в 2020 году серьезно пострадал от глобальной пандемии COVID-19.
В последние годы авторынок в Азербайджане быстро трансформировался - в ответ на введение новых правил ввоза подержанных и новых автомобилей. Раньше рынок был открыт для импорта любых типов автомобилей, и 90% импорта составляли автомобили с пробегом. В стране продавалось огромное количество подержанных премиальных марок, импортируемых из России и Европы. Введение новых правил заключалась в ограничении импорта и создании возможностей для появления и развития национальной автомобильной промышленности.
В 2019 году автомобильный рынок стал расти благодаря успехам нового местного бренда Khazar (“Хазар”), созданного в 2018 году и основанного на технологиях, импортированных из Ирана.
Благодаря небольшому модельному ряду из трех моделей (седан и хэтчбек C-класса и седан D-класса), созданных на базе старой модели Peugeot 404, бренд Khazar оказался способен поставлять на рынок недорогие модели, способные перехватить спрос на подержанные автомобили у среднего класса. В результате в 2019 году в стране было продано рекордное количество автомобилей - 10 598 единиц.
Однако объем продаж в 2020 году резко снизился (из-за пандемии) и составил 4 548 автомобилей, что на 57,1% меньше по сравнению с 2019 годом.
В 2020 году лидером азербайджанского авторынка был Renault, занявший 29,7% от общего количества реализованных в стране автомобилей. За ним следует местный бренд Khazar, с долей рынка 11,9%. Hyundai - на третьей позиции и занимает 10,2% рынка.
Самой продаваемой моделью в стране в 2020 году был Renault Sandero, занимающий 23,1% рынка.
По материалам focus2move
Фото: m.az.sputniknews.ru, vestikavkaza.ru, autodato.com