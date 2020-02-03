Автомобильный рынок Перу в 2020 году

Перуанский автомобильный рынок в 2020 году значительно пострадал от глобальной пандемии COVID-19: продажи резко упали.

Авторынок в Перу стабильно рос в 2004-2013 гг., достигнув рекордных 174 495 автомобилей (в 2013 году). Затем этот рост был заморожен экономическим спадом на протяжении трех лет подряд, и в 2016 году составил 153 876 автомобилей. В 2017 году рынок стабилизировался, продемонстрировав небольшое восстановление: продажи выросли на 6,4% до 163 668 единиц. Но в 2018 году снова проявился отрицательный тренд: реализация машин снизилась до 147 803 единиц (-9,7%).

В 2019 году, согласно данным, опубликованным Ассоциацией перуанских автопроизводителей (A.R.A.P.E.R.), рынок оставался стабильным. За год количество регистраций составило 151 658 единиц (+0,2%).

В 2020 году продано 125 090 автомобилей, что на 17,5% меньше по сравнению с 2019 годом.

Лидер рынка - Тоyota - в 2020 году, снизив продажи на -23,9%, потерял 1,5% рынка. Занимающий второе место по объемам Hyundai также показал отрицательную динамику (-31,1%), он потерял 2% доли рынка. KIA - на третьей позиции, реализовав автомобилей на 35,3% меньше, чем в 2019 году. Она также потеряла 2,1% рынка.

По материалам focus2move

Фото: liveinternet.ru