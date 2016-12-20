Автомобильный рынок Венесуэлы в 2020 году

Венесуэльский автомобильный рынок пострадал в 2020 году от глобальной пандемии COVID-19, она значительно повлияла на уровень продаж.

Всего несколько лет назад авторынок Венесуэлы был третьим по величине в Южной Америке - до того, как экономика страны пострадала от санкционной политики. Только в 2012 году рынок сократился на 126 тысяч единиц, а в последующие шесть лет он упал почти до нуля. Согласно данным, опубликованным CAVENEZ, местной ассоциацией автопроизводителей, в 2017 году общий объём продаж автомобилей составил всего 2 461 экз. (-18,0%), а в 2018 году - 1 415 экз.

В 2019 году венесуэльский рынок начал восстанавливаться. За год было реализовано 1 723 автомобилей, что на 21,7% больше, чем в предыдущем году.

В 2020 объем рынка составил 1 675 автомобилей, что на 19,1% меньше, чем в 2019 году.

В прошлом году лидер Toyota (-24,4%) потерял 2,8% рынка. На втором месте марочного рейтинга находится Ford (+9,4%), который получил впечатляющую долю рынка в 9%. Suzuki (-27,7%) оказалась на третьей позиции и потеряла 0,9% рынка.