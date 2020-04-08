Автомобильный рынок Кипра в 2020 году

Кипрский автомобильный рынок, как и многие другие, в 2020 году пострадал от глобальной пандемии COVID-19, которая значительно повлияла на продажи.

Напомним, что автомобильный рынок Кипра, один из самых мелких в ЕС, понес сильные потери еще во время финансового кризиса 2010/13 годов. Однако потом ситуация изменилась: и в 2015, и в 2016 году он вырос на 25%. В 2017 году - рост замедлился, было реализовано только 14 822 автомобилей (+0,4%). В 2018 году - снова рост (+15,1%), год завершился с результатом в 14 731 шт. В 2019 году рынок показал негативный тренд, показав снижение продаж на разочаровывающие 17% (12 220 шт.).

Начав 2020 год с положительной динамики (+14,2%), рынок быстро рухнул в марте, когда началась пандемия. Самое резкое падение рынка произошло в апреле, когда продажи снизились на 84,1%. В последующие месяцы шло постепенное восстанволение, достигнув +14,1% в августе. Последние месяцы года характеризовались смешанной тенденцией, декабрь показал снижение на 21,4%.

В целом по результатам 2020 года объём рынка на Кипре составил 10 061 автомобиль, что на 17,7% меньше, чем в 2019 году.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОДАЖ НА КИПРСКОМ АВТОРЫНКЕ В 2020 ГОДУ