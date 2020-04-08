Кубинский авторынок в 2020 году

Кубинский автомобильный рынок в 2020 году, как и многие другие, серьёзно пострадал от глобальной пандемии COVID-19.

Поскольку розничные операции в стране пока не разрешены, госкорпорация CIMEX - единственная, кто занимается продажей автомобилей. Новые автомобили продаются частным клиентам с применением налога в размере 800% и налога в размере 1 500% для подержанных автомобилей.

Менее 10% в стране от общего числа автомобилей приобретаются в частном порядке, а остальное делится государственными компаниями – включая общественные такси – и арендуется туристами.

Продажи в 2018 году достигли уровня 4 500 единиц, что продемонстрировало небольшо йрост по сравнению с предыдущим годом и представляло собой рекордный показатель.

В 2019 году рынок сильно упал, здесь было зарегистрировано всего 3 015 автомобилей, так как на импорт были наложены огромные пошлины, что сделало автомобили, продаваемые на этом рынке, рекордно дорогими. Среднеразмерный автомобиль сегодня по цене соответствует квартире площадью более 100 квадратных метров.

В 2020 году продано 1 560 автомобилей, что на 48,3% меньше, чем в 2019 году.

В прошлом году лидером рынка был Peugeot, потерявший в объемах продаж 43,6%. За ним следует BYD, продажи которого просели на 50,6%. Третье место - у KIA (-49,2%).

Самой продаваемой моделью на Кубе в прошлом году была KIA Picanto. За год продано 76 таких автомобилей (-47,2%).

По материалам focus2move

Фото: drom2.ru, auto-database.com