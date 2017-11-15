ТОП-10 мирового рейтинга групп автопроизводителей в январе 2021 года

Volkswagen Group начала 2021 год на вершине мирового рейтинга с долей рынка около 15% и продажами в 638 605 автомобилей (-8,3%). .

На втором месте - Toyota Group: в январе зарегистрировано 528 792 автомобиля этой марки (доля рынка 12,5%), а потери в продажах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 1,2%.

Третью позицию занял альянс Renault-Nissan (412 961 шт.; -10,3%), за ним следует новая группа Stellantis (слияние групп F.C.A. и P.S.A., ставшее официальным 16 января), которая начала год с результата в 318 091 автомобиль.

На пятом месте - Hyundai-KIA (286 545 шт.; -3,8%). На шестом - General Motors (282 723 шт.; -2,5%). В 2010 году эта американская группа была мировым лидером, возглавляя мировой авторынок на протяжении десятилетий, благодаря огромному портфелю марок. Однако большая часть продаж GM была убыточной, и это был "колосс на глинянных ногах", близкий к банкротству. В последнее десятилетие GM сократила охватываемые территории и число марок (продав Opel PSA).

Honda Motors - на седьмом месте (223 129 шт.; +1,7%), за не. следуют Suzuki (190 010 шт.; -4,6%) и Geely Group, продемонстрировавшая лучший результат по динамике в десятке лидеров (+5,4%; 178 744 шт.).

Замыкает ТОП-10 рейтинга BMW, продав 148 923 автомобиля (-6%).

По материалам focus2move

Фото: staff-capital.com