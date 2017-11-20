Российский авторынок в феврале увеличился на 1%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале увеличились на 0,8% до 120081 машины. По итогам первых двух месяцев 2021 года российский авторынок составил 215294 автомобиля (-1,4%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, после снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей снова демонстрируют небольшой рост. Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с еще одним месяцем восстановления. В целом рынок остается на уровне прошлого года, констатируют в ассоциации. Согласно прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в феврале выросли на 13% и составили 28272 автомобиля. Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 16516 машин (-4%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 13841 проданный автомобиль, что на 4% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрал 10171 покупатель, что соответствует уровню прошлого года. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи продажи составили 7640 машин (-7%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля также вошли Skoda (7029 шт., +35%), Volkswagen (6882 шт., -8%), Nissan (4750 шт., -17%), ГАЗ (3250 шт., -15%) и Mazda (3210 шт., +47%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам февраля стала LADA Granta, чья реализация увеличилась на 2% и составила 9790 автомобилей. Второе место заняла KIA Rio с показателем 8773 машины, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала LADA Vesta – 8745 проданных автомобилей (+8%). Лидером среди моделей SUV остается кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 6676 экземпляров (+1%). Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 24% до 5514 машин.

Спрос на семейство внедорожников LADA Niva вырос на 29% до 4369 автомобилей. Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 3880 штук, что на 2% ниже показателя годичной давности. Кроссовер Toyota RAV4 выбрали 3869 покупателей – на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Реализация универсала LADA Largus составила 2824 единицы, что на 1% выше результата годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России лифтбек Skoda Rapid второго поколения с показателем 2755 проданных машин.