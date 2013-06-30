Автомобильный рынок Мьянмы в январе 2021 года

Автомобильный рынок Мьянмы (ранее страна носила название Бирма) начал год на позитивной ноте, что является хорошей тенденцией по сравнению с падением в предыдущем году (-19,5%). В январе 2021 года в стране продано 1 415 автомобилей, что на 7,4% больше, чем в прошлом году.

Лидер рынка Suzuki увеличил продажи на 2,7%, но лучшие показатели динамики зафиксированы у Mitsubishi (+45,5%). А вот Mazda в группе лидеров показала в этом месяце самое резкое падение (-46,7%).

Снижение импортной пошлины на новые автомобили и ограничения дополнительного импорта автомобилей с пробегом АСЕАН придали новым моделям большую конкурентоспособность, и данные по регистрациям новых автомобилей стали показывать, что авторынок в стране растет. Так, в 2018 году продажи автомобилей в Мьянме выросли до рекордного уровня в 18 500 единиц, что в шесть раз больше, чем, например, в 2013 году.

Положительную динамику на рынке эксперты объясняют быстрым ростом в стране новых сборочных производств, выпускающих модели местного производства и предлагаемых покупателям по доступной цене. Лучше всего дела обстоят у Ford (Ranger и Everest) и Suzuki (Ertiga, Carry, Ciaz).

После быстрого роста последних лет в 2019 году рынок наконец остановился и в течение первых трех кварталов боролся с негативными тенденциями. Однако, сильный спрос в 4 квартале года позволил ему восстановиться. В результате по итогам 2029 года была зафиксирована положительная динамика (+5,6%), рынок вырос до 19 537 автомобилей. Это рекордный показатель за все время.

В 2020 году на продажи автомобилей в стране повлияла пандемия COVID-19, затронувшая все секторы экономики. За прошлый год в Мьянме было продано 15 721 автомобиль (-19,5%).

По материалам focus2move

Фото: visitmode.com