Автомобильный рынок Алжира в январе 2021 года

Алжирский автомобильный рынок начал год с крайне негативной тенденции, последовавшей за резким падением в 2020 году (-83,4%). В январе было продано 1 486 автомобилей, что на 69,1% меньше, чем в январе прошлого года.

На вершине десятки лидеров в первый месяц года - Mercedes, несмотря на падение продаж (-29,9%). Лучшие показатели по динамике зафиксированы у KIA (+288%). А вот бывший лидер Renault сообщил о полном отсутствии продаж в этом месяце.

За последние шесть лет автомобильный рынок Алжира резко изменился, потеряв более 70% своего объёма из-за решения правительства заблокировать импорт автомобилей и подтолкнуть автопроизводителей, желающих продавать автомобили в стране, к созданию местных производств.

Цель была понятной, но такой подход привел к дефициту автомобилей, и очень сильно подскочили цены. Рынок рухнул с рекордного показателя в 429 960 автомобилей (в 2013 году) до минимального - в 101 979 автомобилей (в 2017 году). После того, как первые автосборочные заводы смогли открыть производства, рынок постепенно начал восстанавливаться. В 2018 году было продано уже 127 300 автомобилей.

Однако в 2019 году положительный тренд удержать не удалось, было реализовано только 123 964 автомобиля (-2,6% по сравнению с 2018 годом).

2020 год представил собой огромный шаг назад, поскольку рынок в стране сильно сократился из-за экономического кризиса, вызванного ограничениями COVID-19 и падением цен на нефть. Продажи автомобилей в 2020 году составили всего 20 571 экземпляр, что соответствует снижению на 83,4%.

По материалам focus2move

Фото: turbina.ru