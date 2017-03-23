Польский авторынок в 2020 году

Польский автомобильный рынок, как и весь рынок Европы, в 2020 году пострадал от пандемии COVID-19, которая значительно повлияла на продажи.

Авторынок Польши характеризуется большим количеством автомобилей с пробегом и, что является уникальным для Европы, мощным импортом "свежих" автомобилей с пробегом в основном из Германии. Однако в последние годы развитие сектора автомобилей с низким уровнем выбросов и увеличение доходов населения породили большой спрос на новые автомобили, увеличив их продажи с 384 тысяч в 2012 году до 489,2 тыс. штук в 2018 году.

Эта положительная тенденция сохранилась и в 2019 году, когда рынок снова вырос, впервые преодолев рубеж в полмиллиона автомобилей за календарный год.

Начав 2020 год с отрицательного тренда (-14,1%), продажи автомобилей быстро рухнули в марте, когда началась пандемия COVID-19. Самое резкое падение продаж произошло в апреле (-67,1%), когда введенные в связи с коронавирусом ограничения начали существенно влиять на рынок.

В последующие месяцы он начал потихоньку восстанавливаться, хотя падение оставалось двузначным до сентября - единственного месяца года, который завершился с положительной динамикой (+8%). Продажи оставались низкими и в четвертом квартале, но к концу года (в декабре) улучшились: они упали всего на 1,9%.

В целом за 2020 год в Польше продано 428 347 автомобилей, что соответствует снижению на 22,9% по сравнению с 2019 годом.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ НА ПОЛЬСКОМ РЫНКЕ В 2020 ГОДУ