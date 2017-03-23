Польский авторынок в 2020 году

Польский автомобильный рынок, как и весь рынок Европы, в 2020 году пострадал от пандемии COVID-19, которая значительно повлияла на продажи.
Авторынок Польши характеризуется большим количеством автомобилей с пробегом и, что является уникальным для Европы, мощным импортом "свежих" автомобилей с пробегом в основном из Германии. Однако в последние годы развитие сектора автомобилей с низким уровнем выбросов и увеличение доходов населения породили большой спрос на новые автомобили, увеличив их продажи с 384 тысяч в 2012 году до 489,2 тыс. штук в 2018 году.
Эта положительная тенденция сохранилась и в 2019 году, когда рынок снова вырос, впервые преодолев рубеж в полмиллиона автомобилей за календарный год.
Начав 2020 год с отрицательного тренда (-14,1%), продажи автомобилей быстро рухнули в марте, когда началась пандемия COVID-19. Самое резкое падение продаж произошло в апреле (-67,1%), когда введенные в связи с коронавирусом ограничения начали существенно влиять на рынок.
В последующие месяцы он начал потихоньку восстанавливаться, хотя падение оставалось двузначным до сентября - единственного месяца года, который завершился с положительной динамикой (+8%). Продажи оставались низкими и в четвертом квартале, но к концу года (в декабре) улучшились: они упали всего на 1,9%.
В целом за 2020 год в Польше продано 428 347 автомобилей, что соответствует снижению на 22,9% по сравнению с 2019 годом.
ДИНАМИКА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ НА ПОЛЬСКОМ РЫНКЕ В 2020 ГОДУ
Новый лидер рынка - Toyota (-0,8%) - занял 2,9% рынка в 2020 году, обогнав Skoda (-17,9%), доля которой составила всего 0,6%. На третьем месте - Volkswagen, который потерял 0,8% рынка, снизив продажи автомобилей на 27,8%. KIA заняла четвертое место (-18%), за нею следует Renault (+3 строчки в рейтинговой таблице), динамика которого тоже отрицательная (-17,7%).
Dacia (-1 строчка в рейтинге) упала на 32,2%. Далее в рейтинге следует Mercedes (+4 строчки в рейтинге), который продемонстрировал лучшие показатели в десятке лидеров, увеличив продажи на 0,1%. У Ford (-1 строчка в рейтинге) - напротив, худшие показатели группе лидеров (-32,3%). Замыкают десятку Hyundai (-24,5%) и BMW (-11,6%).
Самым продаваемым автомобилем на польском рынке в 2020 году стала Skoda Octavia (-8,4%), в стране реализовано 18 668 таких автомобилей. За нею следует Toyota Corolla, которая была продана в количестве 17 507 единиц (-11,1%). Toyota Yaris (+9,3%) замыкает пьедестал (+2 строчки в рейтинге, 15 378 шт.).
По материалам focus2move
Фото: wikidata.org, automobile-zip.ru