Автомобильный рынок Филиппин в январе 2021 года

Автомобильный рынок Филиппин начал новый год с отрицательной динамики. Но все же показатель падения намного меньше, чем отрицательная динамика в целом по прошлому году (- 40,6%). В январе было продано 24 459 автомобилей, что всего на 6,4% меньше, чем в 2020-ом году.

Лидер рынка Toyota увеличила продажи на 22,1%, но еще лучшие результаты по динамике были зафиксированы у Ford, который нарастил продажи на 23,7%. Самое резкое падение в десятке лидеров продемонстрировала Honda (-46,3%).

В последнее десятилетие авторынок в Филиппинах пережил бурный рост, он даже вошел в тройку самых быстрорастущих рынков в мире. За это время общий объём продаж автомобилей вырос с 170 827 автомобилей (в 2012 году) до рекордных 483 734 (в 2017 году). Но потом тренд сменился.

В 2018 году, после тринадцати лет последовательного роста, введение нового налога (называемого "TRAIN") подтолкнуло вверх цены на все транспортные средства (и топливо), что вызвало падение продаж на 11,8% до 413 216 автомобилей. В 2019 году рынок постепенно отыграл эффект введения "TRAIN", и общий объём продаж транспортных средств немного вырос - до 418 973 экземпляров, что на 3,3% больше, чем в 2018-ом.

Ожидания по рынку в 2020 году были негативными еще до пандемии из-за низкого экономического роста, однако отом на все это ещё наложилась пандемия COVID-19, затронувшая буквально все секторы экономики. В 2020 году в стране было продано 248 804 автомобиля (-40,6%).

По материалам focus2move

Фото: drivenn.ru