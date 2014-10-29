Автомобильный рынок Аргентины в январе 2021 года

В январе аргентинский автомобильный рынок неожиданно продемонстрировал рост - после глубокого падения на 46,3% в декабре прошлого года. За первый месяц 2021 года было продано 46 732 автомобиля, что на 8,7% больше, чем в предыдущем году.

Лидер рынка - Toyota - начала год во главе группы лидеров, показав впечатляющий рост на 74,2%. За нею следует Fiat, который также продемонстрировал рост (+44,5%). А вот Renault сообщила о самом большом адении в группе лидеров (-13,6%).

В последние десятилетие аргентинский рынок отличался большой волатильностью. Рекорд продаж был установлен в 2013 году (923 тысяч автомобилей), за ним последовало падение рынка (в 2015 году зафиксировано только 630 тысяч автомобилей), после этого начался этап быстрого восстановления.

Этот стремительный рост был обусловлен реализацией нового Национального автомобильного плана, спонсируемого правительством, под названием "Миллионный план". Он был направлен на удвоение занятости в секторе в течение 5 лет, бурный рост экспорта и повышение внутреннего спроса. Смена правительства изменила экономическую политику, подхлестнула новые ожидания и дала толчок всему автомобильному сектору, который рос как в 2016 году, так и в 2017-ом. В 2017 году аргентинский рынок даже показал второй лучший результат за всю историю страны - 892 739 автомобилей (+29,8%).

Однако в последние три года рынком овладел отрицательный тренд. Продажи упали на 11,5% в 2018 году, а в 2019-ом - страну поразил сильнейший экономический кризис, и рынок падал в течение всего года. Всего за год продажи автомобилей снизились до показателя ниже 500 тысяч единиц. И это был худший показатель за последние 15 лет. На реализацию машин в 2020 году сильно повлияла пандемия COVID-19, затронувшая все секторы экономики - и всего за прошлый год в стране было продано 338 945 автомобилей (-22,7%).

По материалам focus2move

Фото: olympics.nbcsports.com