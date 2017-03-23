Авторынок Бразилии в январе 2021 года

В январе бразильский автомобильный рынок снизил результаты продажи по сравнению с предыдущим месяцем (в декабре 2020 года сообщалось о падении всего на 6%). В первый месяц 2021 года в стране было продано 163 703 автомобиля, что на 11,4% меньше, чем в предыдущем году. Лидер рынка Fiat значительно увеличил продажи (+19,3%), но лучшие показатели зафиксированы у Jeep (+39,9%). Ford сообщил о самом резком падении в десятке лидеров (-43,7%).

Напомним, рынок в Бразилии упал с рекордных 3,6 млн экземпляров (в 2012 году, когда он занимал четвертое место в мире) до результата 1 989 000 шт. (в 2016 году). Причём, это падение было резким беспрецедентным и неожиданным.

Основной причиной падения стал "Национальный автомобильный план", выпущенный в 2013 году, который наложил на производителей ряд дополнительных условий, связанных с новыми стандартами содержания, безопасности, выбросов. Кроме того, план предусматривал больше преимуществ для автомобилей местного производства по сравнению с импортируемыми.

Бразильский авторынок достиг "дна" в первом квартале 2017 года, когда его объём был более чем на 45% ниже уровня 2013 года. Затем началось медленное восстановление. В 2017 году он вырос на 9,2%, в 2018 и 2019 годах - вырос еще, достигнув уровня 2,66 млн шт.

В 2020 году автомобильный рынок пострадал чрезвычайно сильно, так как страна занимала третье место в мире по числу заболевших. В 2020 году было реализовано 1 954 828 автомобилей (-26,2% по сравнению с 2019 годом). Причина падения - COVID-19.

По материалам focus2move

Фото: behance.net