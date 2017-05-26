Итальянский авторынок в январе 2021 года

Автомобильный рынок Италии начал новый год с негативного тренда, падение продаж остаётся двузначным: в декабре 2020 года продажи упали на 14,7%, в январе 2021 года, реализовав 134 010 автомобиля, динамика составила "минус" 13,8%. Лидер рынка Fiat значительно потерял в продажах (-21,9%), а лучшие показатели зафиксированы у Toyota (+19%). Самое резкое падение объемов реализации в группе лидеров показал Opel (-32,7%).

Напомним, что после глубоких потерь во кризис 2008-11 гг., когда авторынок в Италии упал с 2,4 до 1,4 млн единиц, в период 2012-2017 гг. он сумел восстановиться, достигнув 1,96 млн автомобилей (с учётом LCV - 2,14 млн). Однако, достигнув этого уровня, рост закончился, и началась новая фаза - умеренное снижение рынка. Так, в 2018 году реализация автомобилей снизилась на 2,6%. Далее, в 2019 году, указанный тренд сохранился, было продано 1,92 млн единиц.

В 2020 году авторынок сильно пострадал, так как глобальная пандемия затронула Италию одной из первых в Европе. Был зафиксирован самый низкий объём продаж в стране, начиная с 2014 года. Объем рынка в 2020 году составил 1 380 202 автомобилей, что соответствует снижению на 27,8%.

По материалам focus2move

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