Бестселлеры японского авторынка в 2020 году

В Японии 74,7% автомобильного рынка занимают первые 50 моделей рейтинга, а почти 90% - первая сотня. За последнее десятилетие лидеры рынка часто менялись. Однако с 2017 года новым и пока бессменным лидером рынка стала Honda N-Box. Honda N-Box и в 2020 году возглавила рейтинг, заняв 5,6% рынка и реализовав 247 707 автомобилей. Вторую позицию занимает Toyota Yaris (151 766 шт.; доля рынка 3,4%). Далее идут Suzuki Spacia и Daihatsu Tanto, которые продали 139 851 шт. (доля 3,2%) и 129 681 шт. (доля 2,9%) соответственно.

На пятом месте - Toyota Raize (126 038 шт.; доля 2,9%; +64 строки в рейтинге), за ней идут Toyota Corolla (118 276 шт.; доля 2,7%; +3 строки в рейтинге) и Daihatsu Move (104 134 шт.; доля 2,4%; -1 строка в рейтинге).

Honda Fit заняла восьмое место (98 210 шт.; доля 2,2%), опередив Toyota Alphard (90 748 шт.; доля 2,1%; +15 cтрок в рейтинге) и Toyota Roomy (87 242 шт.; доля 2%; +3 строки в рейтинге).

По материалам focus2move

Фото: drom.ru, toyotainfo.ru