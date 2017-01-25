Авторынок Ирана в 2020 году

Иранский автомобильный рынок вырос в 2020 году, несмотря на всемирную пандемию COVID-19, оказала значительное влияние на продажи.

Напомним, в период с 2014 по 2017 год этот рынок активно восстанавливался: продажи автомобилей в стране удвоились и составили 1,3 млн единиц в год. С 2018 года иранский рынок начал снижаться.

Согласно данным, опубликованным Иранским национальным бюро статистики, в 2018 году реализация легких автомобилей (местное производство плюс импорт) составила 1 194 505 автомобилей (-23,1%). Отрицательный тренд еще больше усилился в 2019 году, когда весь импорт прекратился. Здесь было зафиксировано огромное падение продаж. Объемы реализации автомобилей упали на 37,1%, продано 750 867 автомобилей.

Объем рынка новых автомобилей за 2020 год составил 816 497 экземпляров, что соответствует росту на 8,7% по сравнению с 2019 годом.

Лидером рынка в прошлом году стал Peugeot (+16,8%), за ним следует Saipa (-23%). Iran Khodro, занимая 13,2% доли рынка, сообщил о лучшей динамике в десятке лидеров (+134,2%). Zamyad осталась на 4-м месте (+50,1%), за нею следует Renault (-14,8%).

Jianghuai сообщил о худших показателях по динамике в десятке (-62,7%; - 1 позиция в рейтинге). За ним следуют Haima (-25,1%) и ChangAn (-38,9%; -1 позиция в рейтинге). Замыкают десятку лидеров Brilliance (-26,8%; + 1 позиция) и KIA (-60,7%).