Авторынок Узбекистана в 2020 году

Узбекский автомобильный рынок в 2020 году пострадал, пусть и незначительно, от пандемии COVID-19. Из-за огромных импортных пошлин внутренний рынок страны полностью контролируется GM Uzbekistan, а другим игрокам остается лишь незначительное рыночное пространство. Однако ключевые шаги по либерализации рынка начали предприниматься уже в 2017 году. Что касается GM Uzbekistan, то было продано 135 471 автомобиль этого производителя, а также была введена новая система продаж.

За последние три года правительство снизило акцизы на транспортные средства на 26%, чтобы нейтрализовать последствия роста стоимости местной валюты с курсом доллара США на "сером рынке". В 2018 году были предприняты новые ключевые шаги по открытию отрасли, и подконтрольный государству "Узавтосаноат" выкупил 100% акций автозавода GM в Асаке.

Продажи в 2018 году выросли на 10% до 139 902 единиц, и эта положительная тенденция сохранилась и в 2019 году, благодаря снижению импортных пошлин и НДС. На самом деле рынок отреагировал довольно хорошо, и продажи увеличились благодаря устойчивому спросу в течение всего года. Действительно, в 2019 году Общий объём продаж составил 190 164 автомобиля, что на 3,5% больше результата 2018 года.

В 2020 году продажи составили 173 756 автомобилей, что соответствует снижению на 8,6% по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году, несмотря на общее падение, некоторые участники авторынка Узбекистана, показали рост. К примеру, если Chevrolet продемонстрировал снижение продаж (-1,4%). то LADA их увеличила (+9,7%). Isuzu тоже "просел" (-1,3%), а MAN, наоборот, "подрос" (+3,9%). Hyundai потерял 9,7% продаж, а KIA прибавил (+2,8%), обогнав Toyota (-8,5%). Также стоит отметить Mercedes-Benz (-12,3%) и Skoda (+5,7%).