Мексиканский автомобильный рынок в 2020 году

Мексиканский автомобильный рынок чрезвычайно сильно упал в 2020 году, глобальная пандемия оказала огромное влияние на продажи. Зафиксирован самый низкий объём продаж по стране, начиная с 2011 года.
Авторынок Мексики непрерывно рос в период 2010-2016 гг.: продажи легковых автомобилей увеличились с 803 222 шт. (в 2010 году) до рекордного показателя в 1,604 млн шт. (в 2016 году). Рост внутреннего рынка шел одновременно с сильным развитием местного производства, которое процветало за счет прихода новых производителей - таких, как Honda, Mazda, Hyundai, KIA, а также за счет расширения уже существующих компаний - таких, как Ford и General Motors.
В 2016 году мексиканский внутренний авторынок находился на пике, и эксперты уже прогнозировали его последующее снижение. Действительно, в 2017 году продажи упали, но всего на 5% до 1,53 млн шт.
Однако, после прихода новой администрации США начался пересмотр торговых соглашений и повышение тарифов. Это заблокировало рост мексиканской экономики и крупного промышленного сектора, к тому же автомобильная промышленность была еще больше поражена новыми ограничениями на экспорт в американскую зону. Негативные тенденции стали более "структурными", чем ожидалось, и продажи автомобилей активно снижались в 2018 и 2019 годах.
В начале 2020 года с небольшим отрицательным трендом (-6,1%) на мексиканском авторынке был зарегистрирован единственный положительный месячный результат - в феврале (+0,4%). В марте, когда вирус нанес свой удар, рынок рухнул. Самое резкое падение случилось в апреле, когда реализация автомобилей снизилась на 64,8%. В последующие месяцы и на протяжении всего года рынок продолжал оставаться с отрицательной динамикой. Восстановление происходило крайне медленно.
Объем продаж по итогам 2020 года составил 949 121 автомобиль, что на 28% ниже, чем в 2019 году.
ДИНАМИКА ПРОДАЖ ПОМЕСЯЧНО НА МЕКСИКАНСКОМ АВТОРЫНКЕ В 2020 ГОДУ
Лидер рынка Nissan снизил реализацию автомобилей на 27,5%, следующий за ним Chevrolet - на 29,9%. Volkswagen упал в продажах на 30,6%. Toyota осталась на четвертом месте, снизив реализацию автомобилей марки на 27,5%. На пятом месте - KIA (-22,9%).
Honda потеряла 34,3% от прошлогоднего объема продаж, за нею следуют Mazda (-23,2%) и Ford, который показал худшие результаты в десятке лидеров, потеряв 35,4%. В конце ТОП-10 находятся Hyundai (-29,3%) и Suzuki (-16,8%).
Самым продаваемым автомобилем в 2020 году остался Nissan Versa (68 013 шт.; -21,9%), за ним следует Nissan NP300 (44 577 шт.; - 29,2%). Chevrolet Beat (38 393 шт.; -40,4%) замыкает пьедестал почета.
По материалам focus2move
Фото: fodors.com, motor1.uol.com.br