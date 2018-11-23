Мексиканский автомобильный рынок в 2020 году

Мексиканский автомобильный рынок чрезвычайно сильно упал в 2020 году, глобальная пандемия оказала огромное влияние на продажи. Зафиксирован самый низкий объём продаж по стране, начиная с 2011 года.

Авторынок Мексики непрерывно рос в период 2010-2016 гг.: продажи легковых автомобилей увеличились с 803 222 шт. (в 2010 году) до рекордного показателя в 1,604 млн шт. (в 2016 году). Рост внутреннего рынка шел одновременно с сильным развитием местного производства, которое процветало за счет прихода новых производителей - таких, как Honda, Mazda, Hyundai, KIA, а также за счет расширения уже существующих компаний - таких, как Ford и General Motors.

В 2016 году мексиканский внутренний авторынок находился на пике, и эксперты уже прогнозировали его последующее снижение. Действительно, в 2017 году продажи упали, но всего на 5% до 1,53 млн шт.

Однако, после прихода новой администрации США начался пересмотр торговых соглашений и повышение тарифов. Это заблокировало рост мексиканской экономики и крупного промышленного сектора, к тому же автомобильная промышленность была еще больше поражена новыми ограничениями на экспорт в американскую зону. Негативные тенденции стали более "структурными", чем ожидалось, и продажи автомобилей активно снижались в 2018 и 2019 годах.

В начале 2020 года с небольшим отрицательным трендом (-6,1%) на мексиканском авторынке был зарегистрирован единственный положительный месячный результат - в феврале (+0,4%). В марте, когда вирус нанес свой удар, рынок рухнул. Самое резкое падение случилось в апреле, когда реализация автомобилей снизилась на 64,8%. В последующие месяцы и на протяжении всего года рынок продолжал оставаться с отрицательной динамикой. Восстановление происходило крайне медленно.

Объем продаж по итогам 2020 года составил 949 121 автомобиль, что на 28% ниже, чем в 2019 году.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ ПОМЕСЯЧНО НА МЕКСИКАНСКОМ АВТОРЫНКЕ В 2020 ГОДУ