Бестселлеры немецкого рынка в 2020 году

Бестселлер европейского авторынка Volkswagen Golf уже 45-й год подряд занимает первое место. тепрь это уже Golf восьмого поколения. Однако рост сегмента SUV сократил пространство для хэтч-версий, и доля рынка Golf упала до 5,1% (136 324 шт.; -33,4%).

Volkswagen Passat продан в количестве 60 904 автомобиля (+2,7%). Модель вошла в тройку лидеров, поднявшись в рейтинговой таблице на 3 позиции вверх и обогнав Volkswagen Tiguan (60 380 шт.), продажи которого упали на 31,2%.