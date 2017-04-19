Бестселлеры немецкого рынка в 2020 году

Бестселлер европейского авторынка Volkswagen Golf уже 45-й год подряд занимает первое место. тепрь это уже Golf восьмого поколения. Однако рост сегмента SUV сократил пространство для хэтч-версий, и доля рынка Golf упала до 5,1% (136 324 шт.; -33,4%).
Volkswagen Passat продан в количестве 60 904 автомобиля (+2,7%). Модель вошла в тройку лидеров, поднявшись в рейтинговой таблице на 3 позиции вверх и обогнав Volkswagen Tiguan (60 380 шт.), продажи которого упали на 31,2%.
Ford Focus находится на четвертом месте (53 378 шт.; -8,4%; +3 позиции в рейтинге). За ним следует Skoda Octavia (53 302 шт.; -3,5%; +3 позиции). Шестое место занимает Opel Corsa (53 199 шт.; +2,9%).
На седьмом месте - Volkswagen T-Roc (50 822 шт.; -13,7%; -1 позиция), на восьмом - BMW 3 Series (47 273 шт.; +9,1%; +8 позиций). Замыкают десятку лидеров Volkswagen Polo (46 174 шт.; -24,7%; -5 позиций) и Mini (44 152 шт.; -11,7%; +1 позиция).
По материалам focus2move
Фото: wallpaperup.com, renderhub.com