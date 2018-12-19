Российский авторынок начал 2021 год с падения на 4%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе снизились на 4,2% до 95213 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, после трех месяцев существенного роста, с декабря 2020-го рынок постепенно сокращается. В ассоциации ожидают, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Согласно прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в январе остались на прошлогоднем уровне и составили 21857 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 15051 машины (+1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 10949 проданных автомобилей, что на 4% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 8534 покупателя (+3%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Skoda, чьи продажи составили 6036 машин (+2%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам января также вошли Volkswagen (5623 шт., -10%), Toyota (5333 шт., -17%), Nissan (3272 шт., -34%), Mazda (2153 шт., +13%) и ГАЗ (2102 шт., -18%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам января стал KIA Rio, чья реализация выросла на 24% и составила 7763 автомобиля. Второе место заняла LADA Granta с показателем 7720 машин, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала LADA Vesta – 6347 проданных автомобилей (-15%). Лидером среди моделей SUV остается кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5701 экземпляр (+6%).

Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 2% до 3481 машины. Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 3256 штук, что на 7% ниже показателя годичной давности. Внедорожник Renault Duster выбрали 2888 покупателей – на 63% больше по сравнению с прошлым годом. Спрос на LADA Niva вырос в 2,4 раза до 2809 автомобилей. Реализация универсала LADA Largus составила 2379 единиц, что на 3% выше результата годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России Toyota RAV4 с показателем 2321 проданная машина (-11%).