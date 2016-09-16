Китайский автомобильный рынок в 2020 году

Китайский автомобильный рынок пострадал в 2020 году несильно, несмотря на всемирную пандемию COVID-19, которая повлияла на продажи во всем мире.

Напомним, что авторынок в Китае начал замедляться с 2016 года, достигнув к этому времени 30% объема мировых продаж. Будущая эволюция на этом рынке в большей степени зависит от реальных решений двух основных проблем, возникших в результате рыночного бума последнего десятилетия: загрязнения окружающей среды и проблем, связанных с трафиком.

Китайское правительство переключило свое внимание с общего объёма рынка на его качественный состав и постепенно создает стимулы для небольших и низкоэмиссионных автомобилей, одновременно поддерживая инвестиции в развитие автомобилей на альтернативном топливе (AFV), в основном электрические. Поэтому в январе 2017 года в стране были повышены пошлины на автомобили с объёмом двигателя свыше 1,6 литра (с 5% до 7,5%). Тем не менее, в течение 2017 года объём продаж составил 28,2 млн штук, что на 0,9% больше предыдущего года.

Однако в 2018 году продажи новых легковых автомобилей стали постепенно снижаться вслед за замедлением внутреннего потребительского спроса. В этом году рынок прервал положительную тенденцию последних лет, впервые с 90-ых годов показав падение. В 2018 году в стране было продано 27,5 млн автомобилей (-3,7%). 2019 год завершился с показателем 25,7 млн единиц (-6,5%).

После негативного начала 2020 года (-18,8%), в феврале рынок рухнул, так как вирус начал распространяться именно среди населения Китая. Из-за сильных ограничений в феврале продажи снизились на 77,3%. Однако потом рынок быстро восстановился и уже в мае снова начал расти (+6%).

Вторая половина года была полностью положительной, фактически каждый месяц сообщалось о росте продаж, причем в июле (+10,1%), октябре (+11,3%) и ноябре (+13,5%) динамика была в двузначном выражении.

Объем рынка в 2020 году в целом составил 24 730 045 автомобилей (-4,1% по сравнению с 2019 годом).

ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОДАЖ НА КИТАЙСКОМ АВТОРЫНКЕ В 2020 ГОДУ