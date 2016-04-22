Американский автомобильный рынок в 2020 году

Автомобильный рынок США сильно пострадал в 2020 году, пандемия оказала огромное влияние на продажи. Падение было настолько сильным, что зафиксирован самый низкий годовой объём продаж автомобилей в стране с 2012 года.

После резкого кризиса 2008 года, который привел к коллапсу на американском автомобильном рынке, В США начался долгий путь восстановления. Американский рынок вырос с 10,5 млн автомобилей (в 2010 году) до небывалого нового рекорда в 17,5 млн (в 2016 году).

Однако смена хозяина Белого дома и новая протекционистская политика, с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов, не принесли пользы рынку. За последние три года американский авторынок умеренно потерял, снизившись с 17,23 млн в 2017 году до 17,02 млн в 2019 году.

И хотя 2020-ый начался с положительной динамикой (+5,4% в январе и +14,4% в феврале), в марте продажи автомобилей быстро рухнули, когда вирус нанес удар. Самое резкое падение произошло в апреле, когда продажи снизились на 57,4%. В последующие месяцы рынок пытался восстановиться, но почти весь этот период сохранял в основном двузначное падение. Исключение составили сентябрь (+6,9%) и октябрь (+4,6%).

За год объем продаж в целом составил 14 665 787 автомобилей, показав падение на 13,8% по сравнению с 2019 годом.

ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ В 2020 ГОДУ

В 2020 году лидер американского рынка Ford (-15,9%) потерял 0,3% рынка, за ним следует Toyota (-11,9%), которая, наоборот, увеличила свою долю рынка на 0,3%. Далее идёт Chevrolet (-11,7%; доля рынка 0,3%). Honda (-17,3%) осталась на четвертом месте, за нею следует Nissan, который потерял в динамике 31,8%, и это худший показатель в десятке лидеров.

Jeep потерял 13,9% продаж, за ним следуют RAM (-11,1%) и Hyundai (-10%). Оба бренда поднялись в рейтинге на 1 позицию вверх. Замыкают десятку лидеров Subaru (-12,6%; -1 позиция) и KIA (-4,8%), которая смогла удержаться в десятке лидеров.