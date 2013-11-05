Японский автомобильный рынок в 2020 году находился в большой зависимости от того, как шла борьба с пандемией COVID-19, ситуация с эпидемией сильно сказалась и на продажах автомобилей.

Японский авторынок - третий по величине в мире, его годовой объём в последнее десятилетие находится в диапазоне от 4,9 и 5,5 млн единиц, 2019 год завершился с показателем 5,2 млн автомобилей.

Согласно данным, опубликованным JADA, JAMA и JAIA, на этом рынке 2020 год начался в негативном ключе (-13,5%). Затем ситуация стала медленно улучшаться - до тех пор, пока не пришёл вирус, что привело к резкому падению продаж в апреле (-23,7%), а в мае - к худшему результату года (-36,8%).

Во втором полугодии японский рынок начал медленно восстанавливаться. Был зарегистрирован только один месяц с двузначным падением продаж - август (-15,2%). И только один месяц роста за весь год - октябрь (+1,8%).

В целом за год в стране реализовано 4 598 610 автомобилей (-11,6% по сравнению с 2019 годом).

ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОДАЖ НА ЯПОНСКОМ АВТОРЫНКЕ В 2020 ГОДУ

Лидер рынка Toyota (-5,9%) занимает 2,1% доли рынка. На втором месте - Suzuki (-8,2%), которая добавила к своей доле рынка еще 0,5%, при этом обогнав Honda. В свою очередь Honda, которая потеряла в объеме продаж 15,6%, потеряла и 0,6% доли рынка. Daihatsu осталась на четвертом месте (-10,7% в объеме продаж автомобилей). За нею следует Nissan (-18,3%).

Mazda осталась на 6-м месте (-12,4%). Далее следуют Subaru (-20,5%) и Mitsubishi (-33,3%), которые показали самое большое падение в группе лидеров. Замыкают десятку лидеров Isuzu (-19,5%) и Hino (-14,9%).