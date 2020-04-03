Самые продаваемые в мире автомобили в 2020 году

В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей лидирует Toyota Corolla, реализовав в 2020 году 1 134 262 экземпляров, что на 8,8% меньше, чем в предыдущем году. За нею следует Toyota RAV4 - одна из двух моделей, показавших рост продаж в десятке лидеров, ее продажи составили 971 516 шт. (+1,9%).
Замыкает пъедестал Honda CR-V (705 651 шт.; -13,2%; +1 место в рейтинге). На четвертом и пятом месте в рейтинговой таблице - Honda Civic (697 945 шт.; -16,3%) и Volkswagen Tiguan (607 121 шт.; -18,8%).
Шестую позицию занимает Toyota Camry (592 648 шт.; -13,2%; +1 место), за нею идет растущий Nissan Sylphy (544 376 шт.; +7 позицицй в рейтинге), показавший самый большой рост в десятке лидеров (+14,4%). На восьмом месте - Volkswagen Golf (492 262 шт.; -28,6%; -2 позиции).
На девятом месте - Volkswagen Lavida (463 804 шт.; -13%), а замыкает ТОП-10 Hyundai Tucson (462 110 шт.; -14,6%; -1 позиция в рейтинге).
По материалам focus2move
Фото: zr.ru, pokatim.ru, natachku.ru