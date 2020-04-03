Самые продаваемые в мире автомобили в 2020 году

В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей лидирует Toyota Corolla, реализовав в 2020 году 1 134 262 экземпляров, что на 8,8% меньше, чем в предыдущем году. За нею следует Toyota RAV4 - одна из двух моделей, показавших рост продаж в десятке лидеров, ее продажи составили 971 516 шт. (+1,9%).