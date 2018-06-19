Европейский авторынок в 2020 году снизился на 24%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2020 года снизились на 24,3% и составили 11 млн 961 тыс. 182 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это крупнейшее падение за всю историю европейского авторынка, что обусловлено закрытиями дилерских центров и другими карантинными ограничениями в европейских странах на протяжении года из-за разразившейся коронавирусной инфекции.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом году остается Германия, где было продано 2 млн 917 тыс. 758 машин (-19,1%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), падение продаж в минувшем году не только нанесло удар по экономическому положению автопроизводителей, но и замедлило обновление местного автопарка, что может иметь негативный эффект для экологической ситуации в стране.

На второе место среди крупнейших европейских авторынков вышла Франция с показателем 1 млн 650 тыс. 118 машин (-25,5%). Таким образом, падение продаж зафиксировано впервые после пяти лет роста. Третий результат показала Великобритания – 1 млн 631 тыс. 064 автомобиля (-29,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат с 1992 года, что обусловлено закрытием дилерских центров в период первой и второй волны коронавирусной инфекции.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом году составили около 1,5 млн единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия, чьи дилеры реализовали 1 млн 379 тыс. 319 автомобилей (-28,1%). Добавим также, что авторынок Испании в прошлом году снизился на 32,3% и составил 851211 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), продажи новых машин опустились ниже 1-миллионной отметки впервые с 2014 года, что обусловлено социально-экономическим кризисом в стране из-за пандемии коронавируса.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в 2020 году продал Volkswagen – 1 млн 346 тыс. 999 машин (-24,5%). Второе место сохраняет Renault с показателем 819009 автомобилей (-22,9%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 741498 машин (-23,2%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (738236 шт., -17,3%) и BMW (674654 шт., -18,8%).