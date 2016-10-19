Немецкий авторынок в 2020 году

Немецкий автомобильный рынок сильно пострадал в 2020 году из-за глобальной пандемии, которая оказала огромное влияние на продажи. Фактически в стране был зафиксирован самый низкий годовой объём реализации автомобилей с 2010 года.

Рынок Германии - самый большой и стабильный в Европе. Его среднесрочный рост начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составляли 2,91 млн. В 2019 году, несмотря на пессимистические взгляды на экономическую конъюнктуру, этот авторынок сумел достичь показателя 3,6 млн легковых автомобилей, установив новый рекорд. А с учетом сегмента LCV (343 000 единиц), в 2019 году показатели немецкого рынка легких автомобилей составили 3,94 млн, что дает ему статус четвертого по величине после Китая, США и Японии.

Начав 2020 год с небольшого отрицательного тренда (-7,3%), продажи автомобилей в Германии быстро рухнули в марте, когда вирус нанес удар. Самое резкое падение продаж произошло в апреле, когда реализация машин упала на 61,1% из-за того, что коммерческая деятельность в стране была заблокирована. 22 марта в Германии был введен национальный комендантский час, разрешающий отдельным лицам покидать свои жилые помещения, но только для определенных видов деятельности, группами не более двух человек, и только в том случае, если они живут в одном доме.

В последующие месяцы рынок восстанавливался, потеряв в июле всего 5,4%, благодаря программам ЕС по стимулированию покупки электромобилей. В оставшиеся месяцы года наблюдались смешанные тенденции.

За 2020 год в стране было продано 2 917 678 автомобилей, что на 19,1% меньше по сравнению с 2019 годом.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ГЕРМАНИИ В 2020 ГОДУ