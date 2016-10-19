Немецкий авторынок в 2020 году

Немецкий автомобильный рынок сильно пострадал в 2020 году из-за глобальной пандемии, которая оказала огромное влияние на продажи. Фактически в стране был зафиксирован самый низкий годовой объём реализации автомобилей с 2010 года.
Рынок Германии - самый большой и стабильный в Европе. Его среднесрочный рост начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составляли 2,91 млн. В 2019 году, несмотря на пессимистические взгляды на экономическую конъюнктуру, этот авторынок сумел достичь показателя 3,6 млн легковых автомобилей, установив новый рекорд. А с учетом сегмента LCV (343 000 единиц), в 2019 году показатели немецкого рынка легких автомобилей составили 3,94 млн, что дает ему статус четвертого по величине после Китая, США и Японии.
Начав 2020 год с небольшого отрицательного тренда (-7,3%), продажи автомобилей в Германии быстро рухнули в марте, когда вирус нанес удар. Самое резкое падение продаж произошло в апреле, когда реализация машин упала на 61,1% из-за того, что коммерческая деятельность в стране была заблокирована. 22 марта в Германии был введен национальный комендантский час, разрешающий отдельным лицам покидать свои жилые помещения, но только для определенных видов деятельности, группами не более двух человек, и только в том случае, если они живут в одном доме.
В последующие месяцы рынок восстанавливался, потеряв в июле всего 5,4%, благодаря программам ЕС по стимулированию покупки электромобилей. В оставшиеся месяцы года наблюдались смешанные тенденции.
За 2020 год в стране было продано 2 917 678 автомобилей, что на 19,1% меньше по сравнению с 2019 годом.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ГЕРМАНИИ В 2020 ГОДУ
В 2020 году лидером рынка остался Volkswagen (-21,3%), потерявший 0,6% доли. За ним следует Mercedes (-10,6%), который, напротив, набрал внушительную долю (+1%). BMW, поднявшийся в марочном рейтинге на одну позицию вверх, прибавил 0,5% рынка, хотя и потерял в объемах реализации 13,7%. Audi поднялась на четвертое место (-19,9%), за нею следует Ford, который потерял в объемах и 30,6%, и две позиции в рейтинговой таблице.
Skoda (+1 место) снизила объемы всего на 13%. На седьмом месте - Opel, показавший худшие показатели в динамике среди десятки лидеров (его потери составили 32,3%). На восьмой позиции - Renault, который, напротив, продемонстрировал лучшие показатели по динамике в десятке лидеров. Он потерял лишь 4,4% в объемах реализации и сумел подняться в рейтинге на одну строчку вверх. Замыкают ТОП-10 лидеров Seat (-1 место), потерявший в этом году 17,4%, и Hyundai (-18,9%).
Самым продаваемым автомобилем в стране 40-й год подряд стал Volkswagen Golf (136 324 шт.; -33,4%; доля рынка 5,1%). Далее следует Volkswagen Passat, который улучшил свое положение в рейтинге, поднявшись на 3 строчки вверх. Модель набрала долю рынка 2,7%, зарегистрировав в 2020 году 60 904 продаж. Volkswagen Tiguan (60 380 шт.; -31,2%; -1 строчка в рейтинге) замыкает подиум.
По материалам focus2move
Фото: putidorogi-nn.ru